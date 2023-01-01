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Intel Core i5 13600 против AMD Ryzen 7 7700

Intel Core i5 13600
VS
AMD Ryzen 7 7700
Intel Core i5 13600
AMD Ryzen 7 7700

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600 на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 13600
Причины выбрать Intel Core i5 13600
  • Имеет на 6 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2062 и 1869 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600 +3%
1940
Ryzen 7 7700
1891
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600 +26%
22112
Ryzen 7 7700
17586
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600
1859
Ryzen 7 7700 +10%
2043
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600 +13%
14292
Ryzen 7 7700
12643
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600 и AMD Ryzen 7 7700

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-13600 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 2.0 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 154 Вт 142 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600
0.78 терафлопс
Ryzen 7 7700
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600 Сайт AMD Ryzen 7 7700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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