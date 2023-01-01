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Intel Core i5 13600K против i5 13400F

Intel Core i5 13600K
VS
Intel Core i5 13400F
Intel Core i5 13600K
Intel Core i5 13400F

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или i5 13400F с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13400F and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +43%
23239
Core i5 13400F
16204
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и i5 13400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-13600K i5-13400F
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 3.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 181 Вт 148 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Core i5 13400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт Intel Core i5 13400F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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