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Intel Core i7 12700F против i5 13500

Intel Core i7 12700F
VS
Intel Core i5 13500
Intel Core i7 12700F
Intel Core i5 13500

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 13500 с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500 and 12700F
Причины выбрать Intel Core i5 13500
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F
20476
Core i5 13500 +1%
20689
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +3%
31292
Core i5 13500
30424
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F
12334
Core i5 13500 +5%
13010
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и i5 13500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i7-12700F i5-13500
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 8
Частота 1.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 12 14
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 180 Вт 154 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700F
н/д
Core i5 13500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт Intel Core i5 13500
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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