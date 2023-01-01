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Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i7 12700K
VS
AMD Ryzen 5 7600
Intel Core i7 12700K
AMD Ryzen 5 7600

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600 and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 3.4 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 7168 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +61%
22891
Ryzen 5 7600
14221
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +42%
15473
Ryzen 5 7600
10921
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и AMD Ryzen 5 7600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i7-12700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 190 Вт 88 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 7600
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт AMD Ryzen 5 7600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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