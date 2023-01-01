Что лучше: Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 9 7900X3D на 4.4 ГГц (c Turbo Core до 5.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.