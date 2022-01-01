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Intel Core i7 1370P против Apple M2 Pro

Intel Core i7 1370P
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 1370P
Apple M2 Pro

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1370P
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 43% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% ниже чем у M2 Pro пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1724 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1370P
н/д
M2 Pro
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1370P
н/д
M2 Pro
14232
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1370P
1732
M2 Pro +14%
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1370P
10311
M2 Pro +36%
14060
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1370P и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2023 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-P -
Номер модели i7-1370P -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 12
Частота 1.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19x -
Кэш 1-го уровня - 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1370P
1.69 терафлопс
M2 Pro
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 5.0 4.0

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Комментарии

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