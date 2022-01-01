Intel Core i7 1370P против Apple M2 Pro
Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
77
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 43% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% ниже чем у M2 Pro пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1724 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
14232
Geekbench 5 (одноядерный)
1732
M2 Pro +14%
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
10311
M2 Pro +36%
14060
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2023
|1 июня 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|-
|Номер модели
|i7-1370P
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 Pro GPU
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|1.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|19x
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 Pro GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
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