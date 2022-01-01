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Intel Core i7 6700 против i3 12100F

Intel Core i7 6700
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i7 6700
Intel Core i3 12100F

Что лучше: Intel Core i7 6700 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 6700
Причины выбрать Intel Core i7 6700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1007 баллов
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i7 6700 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 6700
1066
Core i3 12100F +52%
1625
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6700
4884
Core i3 12100F +74%
8506
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700
2301
Core i3 12100F +53%
3517
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700
8111
Core i3 12100F +77%
14344
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700
1013
Core i3 12100F +66%
1683
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700
3953
Core i3 12100F +61%
6359
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700 и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i7-6700 i3-12100F
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 -
Boost частота GPU 1150 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700 Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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