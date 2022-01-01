Intel Core i7 6700 против i3 12100F
Что лучше: Intel Core i7 6700 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
48
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
20
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
37
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
- На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1007 баллов
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 11% ниже чем у Core i7 6700 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1066
Core i3 12100F +52%
1625
Cinebench R23 (многоядерный)
4884
Core i3 12100F +74%
8506
Passmark CPU (одноядерный)
2301
Core i3 12100F +53%
3517
Passmark CPU (многоядерный)
8111
Core i3 12100F +77%
14344
Geekbench 5 (одноядерный)
1013
Core i3 12100F +66%
1683
Geekbench 5 (многоядерный)
3953
Core i3 12100F +61%
6359
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-6700
|i3-12100F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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