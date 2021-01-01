Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900HK vs M1 Max

Intel Core i9 12900HK против Apple M1 Max

Intel Core i9 12900HK
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 12900HK
Apple M1 Max

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 3.8 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 1.69 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 33% ниже чем у Core i9 12900HK пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900HK
н/д
M1 Max
1547
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HK
н/д
M1 Max
12489
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900HK +4%
1853
M1 Max
1787
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK +5%
13293
M1 Max
12694
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i9-12900HK -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 10
Частота 3.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 38x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 4096
TMUs 48 256
ROPs 24 128
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
M1 Max +515%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
13 (56.5%)
10 (43.5%)
Всего проголосовало: 23

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900HK vs i9 11980HK
2. Intel Core i9 12900HK vs Apple M1
3. Intel Core i9 12900HK vs i9 12900K
4. Intel Core i9 12900HK vs AMD Ryzen 9 6900HX
5. Apple M1 Max vs Intel Core i7 9750H
6. Apple M1 Max vs AMD Ryzen 9 5950X
7. Apple M1 Max vs AMD Ryzen 7 5800H
8. Apple M1 Max vs Intel Core i7 11850H
9. Apple M1 Max vs Intel Core i9 9880H

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i9 12900HK?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры