Intel Core i9 12900K против i7 13700
Что лучше: Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 13700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 13700
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1985
Cinebench R23 (многоядерный)
27108
Passmark CPU (одноядерный)
4178
Core i7 13700 +4%
4339
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +19%
40871
34275
Geekbench 5 (одноядерный)
1979
Geekbench 5 (многоядерный)
16986
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|1 октября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-12900K
|i7-13700
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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