Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 10110U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 60% ниже чем у Core i3 10110U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 973 и 703 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10110U +37%
1041
Cinebench R23 (многоядерный)
2048
Core i3 10110U +17%
2387
Passmark CPU (одноядерный)
1242
Core i3 10110U +84%
2280
Passmark CPU (многоядерный)
2875
Core i3 10110U +40%
4018
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110U +38%
976
Geekbench 5 (многоядерный)
1802
Core i3 10110U +8%
1955
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|N6000
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|21x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics 620
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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