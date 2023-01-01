Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1864 Процессор - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Apple M2 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Laptop 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) На 274% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 2178 баллов

На 274% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 2178 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 25.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 25.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 41 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Имеет на 124% более четкий дисплей – 224 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 124% более четкий дисплей – 224 против 100 точек на дюйм (PPI) На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.51 кг Размеры 359.8 x 236 x 18.6 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 849 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~83.9% Боковые рамки 7.2 мм 5.4 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Пластик Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1864 Диагональ 15.6 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность - 1326:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 98.9% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость Laptop 15 250 нит MacBook Air 15 (M2) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 186 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 10 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 0.3 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 256 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 16 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32 Производительность GPU Laptop 15 0.3 терафлопс MacBook Air 15 (M2) +900% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.