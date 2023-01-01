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HP Laptop 15 против Apple MacBook Air 15 (M2)

35 из 100
HP Laptop 15
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
HP Laptop 15
Apple MacBook Air 15 (M2)
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Экран
2880 x 1864
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 15 и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • На 274% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 2178 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 25.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 124% более четкий дисплей – 224 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 15
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 1.59 кг 1.51 кг
Размеры 359.8 x 236 x 18.6 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 849 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~83.9%
Боковые рамки 7.2 мм 5.4 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность - 1326:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 98.9%
Охват DCI-P3 - 98.7%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость
Laptop 15
250 нит
MacBook Air 15 (M2) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 186 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 15
2086
MacBook Air 15 (M2) +309%
8537
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 15
2178
MacBook Air 15 (M2) +274%
8136
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1456 МГц
FLOPS 0.3 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 16 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32
Производительность GPU
Laptop 15
0.3 терафлопс
MacBook Air 15 (M2) +900%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 2x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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