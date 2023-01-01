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MSI Cyborg 15 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

58 из 100
MSI Cyborg 15
VS
59 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
MSI Cyborg 15
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Cyborg 15 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Cyborg 15
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.6 и 1.98 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (76 и 53.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (713 и 900 см2)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Cyborg 15
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.98 кг 1.6 кг
Размеры 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм 324 x 220 x 19.9 мм
Площадь 900 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.6% ~75.8%
Боковые рамки 7 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 56.3 дБ 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации - G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 988:1 845:1
Цветовой охват sRGB 62.6% 92.4%
Охват Adobe RGB 43.7% 67.7%
Охват DCI-P3 42.3% 68.1%
Время отклика 18 мс 31 мс
Максимальная яркость
Cyborg 15
250 нит
ROG Zephyrus G14 GA401 +28%
320 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 120 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 488 граммов 545 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 938 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1590 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 64 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Cyborg 15 +3%
5.01 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 77.7 дБ 77.2 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.4 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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