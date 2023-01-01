Google Pixel 7a против Apple iPhone SE (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Google Pixel 7a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor G2, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 7a
- Комплектуется на 2367 мАч более емким аккумулятором – 4385 против 2018 мАч
- На 1.4" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 16.4% выше полезная площадь экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 32% выше плотность пикселей (429 vs 326 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Использует более быструю память LPDDR5
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Весит на 49.5 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
67
Игры
Возможности в 3D-гейминге
63*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Время отклика
|-
|38 мс
|Контрастность
|-
|1655:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|152 мм
|138.4 мм
|Ширина
|72.9 мм
|67.3 мм
|Толщина
|9 мм
|7.3 мм
|Вес
|193.5 грамма
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Серий, Синий, Оранжевый
|Белый, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2850 МГц
|3223 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Apple A15 GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~1153 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
4588
|CPU
|-
|189244
|GPU
|-
|269834
|Memory
|-
|129820
|UX
|-
|127582
|Total score
|768394
|712203
|Пиковая температура корпуса
|-
|46.2 °C
|Stability
|-
|71%
|Graphics test
|-
|47 FPS
|Graphics score
|-
|7971
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4385 мАч
|2018 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (48% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:18 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:55 ч.
|Просмотр видео
|-
|08:38 ч.
|Игры
|-
|03:26 ч.
|Режим ожидания
|-
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3088 x 2320
|Апертура
|-
|f/2.2
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
128
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
118
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 7a, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Apple iPhone SE (2022).
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