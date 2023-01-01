Google Pixel 8 против Pixel 6 78 из 100 VS 72 из 100 Google Pixel 8 Google Pixel 6 Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 с экраном 6.17" и чипом Google Tensor G3, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Google Pixel 8 Выше частота обновление дисплея – 120 Гц

Выше частота обновление дисплея – 120 Гц Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ

Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1

Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1 Процессор имеет на 1 ядро больше

Процессор имеет на 1 ядро больше Весит на 20 граммов меньше

Весит на 20 граммов меньше На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1504 и 1366 баллов

На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1504 и 1366 баллов Фронтальная камера записывает видео в 4K

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED OLED Размер 6.17 дюймов 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 427 точек на дюйм 411 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 90 Гц Адаптивная частота обновления Да Нет Макс. заявленная яркость 550 нит 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 800 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу - 83.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 99.8% ШИМ (PWM) - 397 Гц Время отклика - 5 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Pixel 8 н/д Pixel 6 849 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 150.5 мм 158.6 мм Ширина 70.8 мм 74.8 мм Толщина 8.9 мм 8.9 мм Вес 187 граммов 207 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера - Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный, Синий Черный, Синий, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Pixel 8 н/д Pixel 6 83.4%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Частота памяти - 3200 МГц Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 Android 12 (С обновлением до Android 13) Оболочка UI Stock Android Stock Android Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея Объем 4485 мАч 4614 мАч Макс. мощность зарядки 24 Вт 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Да (21 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (41% за 30 минут) Время полной зарядки 1:36 ч. 1:53 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 08:58 ч. Просмотр видео - 16:38 ч. Игры - 05:24 ч. Режим ожидания - 92 ч. Общая автономность Pixel 8 н/д Pixel 6 30:01 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 vs Google Pixel 6 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Цифровой Цифровой Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° 114° Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.31"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.9"

- Фазовый автофокус

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 17 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 3840 x 2160 Апертура f/2.2 f/2.0 Фокусное расстояние 21 мм 24 мм Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон Тип сенсора - CMOS Размер сенсора 1/3.1" - Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Pixel 8 н/д Pixel 6 136 Качество видео Pixel 8 н/д Pixel 6 133 Итоговая оценка камеры Pixel 8 н/д Pixel 6 126

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.2 Функции Bluetooth LE LE, A2DP Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 1 Тип SIM Nano Nano Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да Тесты динамиков Максимальная громкость Pixel 8 н/д Pixel 6 86.3 дБ

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Октябрь 2023 года Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Октябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры, автономность и корпус - выбирайте Google Pixel 8, а если камера и звук – то Google Pixel 6.