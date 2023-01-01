Google Pixel 8 против Pixel 7a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 с экраном 6.17" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 8
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Более новая ОС: Android 14 против 13
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 1 ядро больше
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.17 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|427 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|-
|81.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|218 Гц
|Время отклика
|-
|2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|150.5 мм
|152 мм
|Ширина
|70.8 мм
|72.9 мм
|Толщина
|8.9 мм
|9 мм
|Вес
|187 граммов
|193.5 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Белый, Серый, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G3
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|3000 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|9 (1 + 4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|-
|Mali-G710 MP7
|GPU-ядер
|-
|672
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|FLOPS
|-
|~1142.4 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|300992
|232766
|GPU
|383422
|187707
|Memory
|190193
|160960
|UX
|225199
|162802
|Total score
|1104362
|748569
|Пиковая температура корпуса
|-
|50.8 °C
|Stability
|-
|65%
|Graphics test
|-
|37 FPS
|Graphics score
|-
|6343
|Web score
|-
|7662
|Video editing
|-
|6390
|Photo editing
|-
|19572
|Data manipulation
|-
|10210
|Writing score
|-
|15268
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 14
|Android 13
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
Батарея
|Объем
|4485 мАч
|4385 мАч
|Макс. мощность зарядки
|24 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (12 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (20% за 36 минут)
|Время полной зарядки
|1:36 ч.
|1:57 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:05 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:28 ч.
|Игры
|-
|05:16 ч.
|Режим ожидания
|-
|73 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 12 МП)
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|-
|Фокусное расстояние
|21 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры, автономность и корпус - выбирайте Google Pixel 8, а если камера и звук – то Google Pixel 7a.
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