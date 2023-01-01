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Google Pixel 8 против Pixel 7a

78 из 100
Google Pixel 8
VS
74 из 100
Google Pixel 7a
Google Pixel 8
Google Pixel 7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 с экраном 6.17" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 8
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более новая ОС: Android 14 против 13
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 1 ядро больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pixel 8
81*
Pixel 7a
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pixel 8
78*
Pixel 7a
74
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 8
vs
Pixel 7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.17 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 427 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу - 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.4%
ШИМ (PWM) - 218 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
1080 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 150.5 мм 152 мм
Ширина 70.8 мм 72.9 мм
Толщина 8.9 мм 9 мм
Вес 187 граммов 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
81.8%

Производительность

Тестируем Google Pixel 8 и Google Pixel 7a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G3 Google Tensor G2
Макс. частота 3000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика - Mali-G710 MP7
GPU-ядер - 672
Частота GPU - 850 МГц
FLOPS - ~1142.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Pixel 8 +5%
1504
Pixel 7a
1435
Geekbench 6 (многоядерный)
Pixel 8 +13%
3963
Pixel 7a
3515
AnTuTu Benchmark 10
Pixel 8 +48%
1104362
Pixel 7a
748569
CPU 300992 232766
GPU 383422 187707
Memory 190193 160960
UX 225199 162802
Total score 1104362 748569
3DMark Wild Life Performance
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
6343
Пиковая температура корпуса - 50.8 °C
Stability - 65%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6343
PCMark 3.0
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
10768
Web score - 7662
Video editing - 6390
Photo editing - 19572
Data manipulation - 10210
Writing score - 15268
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14 Android 13
Оболочка UI Stock Android Stock Android

Батарея

Объем 4485 мАч 4385 мАч
Макс. мощность зарядки 24 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (20% за 36 минут)
Время полной зарядки 1:36 ч. 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:05 ч.
Просмотр видео - 15:28 ч.
Игры - 05:16 ч.
Режим ожидания - 73 ч.
Общая автономность
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
29:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 vs Google Pixel 7a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 21 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
138
Качество видео
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
133
Итоговая оценка камеры
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 8
н/д
Pixel 7a
90.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры, автономность и корпус - выбирайте Google Pixel 8, а если камера и звук – то Google Pixel 7a.

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