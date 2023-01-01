Google Pixel 8 против Pixel 7a 78 из 100 VS 74 из 100 Google Pixel 8 Google Pixel 7a Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 с экраном 6.17" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Google Pixel 8 Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Выше частота обновление дисплея – 120 Гц

Выше частота обновление дисплея – 120 Гц Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ

Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1

Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1 Функция реверсивной зарядки

Функция реверсивной зарядки Процессор имеет на 1 ядро больше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED OLED Размер 6.17 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 427 точек на дюйм 429 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 90 Гц Адаптивная частота обновления Да Нет Макс. заявленная яркость 550 нит 700 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу - 81.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 98.4% ШИМ (PWM) - 218 Гц Время отклика - 2 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Pixel 8 н/д Pixel 7a 1080 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 150.5 мм 152 мм Ширина 70.8 мм 72.9 мм Толщина 8.9 мм 9 мм Вес 187 граммов 193.5 грамма Водонепроницаемость IP68 IP67 Система охлаждения Испарительная камера - Материал задней панели Стекло Пластик Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Серый, Синий, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Pixel 8 н/д Pixel 7a 81.8%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Частота памяти - 3200 МГц Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 Android 13 Оболочка UI Stock Android Stock Android

Батарея Объем 4485 мАч 4385 мАч Макс. мощность зарядки 24 Вт 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Да (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (20% за 36 минут) Время полной зарядки 1:36 ч. 1:57 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 11:05 ч. Просмотр видео - 15:28 ч. Игры - 05:16 ч. Режим ожидания - 73 ч. Общая автономность Pixel 8 н/д Pixel 7a 29:33 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 vs Google Pixel 7a Основная камера Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000 Зум Цифровой Цифровой Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° 120° Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 2 (64 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.31"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

- 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.9"

- Фазовый автофокус

- 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры - Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024 Апертура f/2.2 - Фокусное расстояние 21 мм - Размер пикселя 1.22 микрон - Размер сенсора 1/3.1" - Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Pixel 8 н/д Pixel 7a 138 Качество видео Pixel 8 н/д Pixel 7a 133 Итоговая оценка камеры Pixel 8 н/д Pixel 7a 133

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 1 Тип SIM Nano Nano Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да Тесты динамиков Максимальная громкость Pixel 8 н/д Pixel 7a 90.4 дБ

Другое Класс Флагман Средний класс Дата выхода Октябрь 2023 года Май 2023 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Май 2023 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры, автономность и корпус - выбирайте Google Pixel 8, а если камера и звук – то Google Pixel 7a.