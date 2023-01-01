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Dimensity 8020 против Dimensity 1080

Dimensity 8020
VS
Dimensity 1080
Dimensity 8020
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8020 (с графикой Mali-G77 MC9) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8020
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8020
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 131733
GPU - 133728
Memory - 95852
UX - 135208
Total score - 498051
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2304

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8020 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP 4 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU - 800 МГц
Вычислительных блоков 9 4
Шейдерных блоков 144 64
FLOPS - 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 570 MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2023 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8020 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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