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Dimensity 900 против Dimensity 8100

Dimensity 900
VS
Dimensity 8100
Dimensity 900
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 18.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 86%) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 424K
  • На 19% выше частота процессора (2850 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900
424551
Dimensity 8100 +86%
788287
CPU 115686 181064
GPU 119156 303347
Memory 80995 151816
UX 106823 144773
Total score 424551 788287
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 900
2153
Dimensity 8100 +77%
3808
Image compression 124.75 Mpixels/s -
Face detection 19.6 images/s -
Speech recognition 37.75 words/s -
Machine learning 33.35 images/s -
Camera shooting 19.25 images/s -
HTML 5 2.28 Mnodes/s -
SQLite 650.5 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 900
2016
Dimensity 8100 +182%
5677
Stability 99% 96%
Graphics test 12 FPS 33 FPS
Score 2016 5677

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов 10 млрд. -
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G610 MC6
Архитектура Valhall 2 Valhall 3
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков 4 -
Шейдерных блоков 48 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 18.4 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 Сайт MediaTek Dimensity 8100

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