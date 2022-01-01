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Dimensity 920 против Dimensity 8100

Dimensity 920
VS
Dimensity 8100
Dimensity 920
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 494K
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 14% выше частота процессора (2850 против 2500 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920
494581
Dimensity 8100 +59%
788287
CPU 140903 181064
GPU 130936 303347
Memory 87380 151816
UX 132631 144773
Total score 494581 788287
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 920
2592
Dimensity 8100 +47%
3808

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 920
2295
Dimensity 8100 +147%
5677
Stability 99% 96%
Graphics test 13 FPS 33 FPS
Score 2295 5677

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 64 FPS
[Ultra]		 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[High]		 60 FPS
[Ultra]
Fortnite 27 FPS
[Low]		 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends 68 FPS
[Medium]		 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 46 FPS
[Medium]		 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 53 FPS
[Ultra]		 59 FPS
[Ultra]
Смартфон Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400		 OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G610 MC6
Архитектура Valhall 2 Valhall 3
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 4 -
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 684 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877T -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 Сайт MediaTek Dimensity 8100

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