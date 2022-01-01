Dimensity 920 против Dimensity 8100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 494K
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 14% выше частота процессора (2850 против 2500 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|140903
|181064
|GPU
|130936
|303347
|Memory
|87380
|151816
|UX
|132631
|144773
|Total score
|494581
|788287
GeekBench 5
Single-Core Score
797
Dimensity 8100 +16%
926
Multi-Core Score
2592
Dimensity 8100 +47%
3808
3DMark
|Stability
|99%
|96%
|Graphics test
|13 FPS
|33 FPS
|Score
|2295
|5677
Игры
|PUBG Mobile
|64 FPS
[Ultra]
|77 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|59 FPS
[High]
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|26 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|68 FPS
[Medium]
|74 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Ultra]
|98 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|46 FPS
[Medium]
|57 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|53 FPS
[Ultra]
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400
|OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Dimensity 8100
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2500 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|12 млрд.
|-
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 3
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|-
|Шейдерных блоков
|64
|-
|FLOPS
|684 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6877T
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 920
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
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