Helio G96 против Dimensity 700
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
41
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
45
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 308K vs 295K
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|102180
|GPU
|-
|66147
|Memory
|-
|71740
|UX
|-
|59364
|Total score
|308949
|295591
GeekBench 5
Single-Core Score
510
Dimensity 700 +11%
566
Multi-Core Score
1663
Dimensity 700 +4%
1728
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|37 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|25 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|59 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|34 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 700
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|-
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6833V/ZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт MediaTek Dimensity 700
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