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Helio G96 против Dimensity 700

Helio G96
VS
Dimensity 700
Helio G96
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 308K vs 295K
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96 +5%
308949
Dimensity 700
295591
CPU - 102180
GPU - 66147
Memory - 71740
UX - 59364
Total score 308949 295591
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
510
Dimensity 700 +11%
566
Multi-Core Score
Helio G96
1663
Dimensity 700 +4%
1728

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 37 FPS
[Medium]
Fortnite - 25 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 59 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 34 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS - 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6833V/ZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 700

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