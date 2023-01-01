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Helio G96 против Dimensity 7050

Helio G96
VS
Dimensity 7050
Helio G96
Dimensity 7050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 7050 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 9 – 500K vs 334K
  • На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 7050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
334434
Dimensity 7050 +50%
500720
CPU 96288 -
GPU 81608 -
Memory 61602 -
UX 93725 -
Total score 334434 500720
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
541
Dimensity 7050 +56%
842
Multi-Core Score
Helio G96
1896
Dimensity 7050 +22%
2321

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Score 1167 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 72 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 58 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 66 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 23 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 7050

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 950 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 243 Гфлопс 686 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек -
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS, 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS, 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 650 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Май 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6781 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 7050

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