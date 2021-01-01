Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G96 vs Dimensity 900 – что лучше?

Helio G96 против Dimensity 900

Helio G96
VS
Dimensity 900
Helio G96
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 426K vs 343K
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 900

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
343803
Dimensity 900 +24%
426654
CPU 98570 115686
GPU 76840 119156
Memory 70017 80995
UX 94023 106823
Total score 343803 426654
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
548
Dimensity 900 +30%
713
Multi-Core Score
Helio G96
1914
Dimensity 900 +13%
2158
Image compression - 124.75 Mpixels/s
Face detection - 19.6 images/s
Speech recognition - 37.75 words/s
Machine learning - 33.35 images/s
Camera shooting - 19.25 images/s
HTML 5 - 2.28 Mnodes/s
SQLite - 650.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 18.4 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6781 MT6877
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 900

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Helio G96 или Snapdragon 730G
2. Helio G96 или Dimensity 800U
3. Helio G96 или Helio G95
4. Helio G96 или Dimensity 700
5. Helio G96 или Dimensity 1200
6. Dimensity 900 или Snapdragon 865
7. Dimensity 900 или Snapdragon 870
8. Dimensity 900 или Snapdragon 732G
9. Dimensity 900 или Snapdragon 888
10. Dimensity 900 или Snapdragon 778G
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 900 с Helio G96, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры