Helio G96 против Dimensity 920
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 500K vs 343K
- На 22% выше частота процессора (2500 против 2050 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|98570
|139277
|GPU
|76840
|128453
|Memory
|70017
|96272
|UX
|94023
|134315
|Total score
|343803
|500410
GeekBench 5
Single-Core Score
548
Dimensity 920 +46%
801
Multi-Core Score
1914
Dimensity 920 +36%
2596
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 920
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 22.07 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6781
|MT6877T
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт MediaTek Dimensity 920
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