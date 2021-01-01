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Helio G96 против Dimensity 920

Helio G96
VS
Dimensity 920
Helio G96
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 500K vs 343K
  • На 22% выше частота процессора (2500 против 2050 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 920

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
343803
Dimensity 920 +46%
500410
CPU 98570 139277
GPU 76840 128453
Memory 70017 96272
UX 94023 134315
Total score 343803 500410
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
548
Dimensity 920 +46%
801
Multi-Core Score
Helio G96
1914
Dimensity 920 +36%
2596

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 22.07 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6781 MT6877T
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 920

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