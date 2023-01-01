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Snapdragon 4 Gen 1 против Helio G88

Snapdragon 4 Gen 1
VS
Helio G88
Snapdragon 4 Gen 1
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Показывает в 7.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 9 – 354K vs 247K
  • На 27% выше пропускная способность памяти (17 против 13.41 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 1
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 4 Gen 1 +43%
354055
Helio G88
247056
CPU 101413 66337
GPU 90246 60446
Memory 59456 41057
UX 100024 78597
Total score 354055 247056
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 4 Gen 1 +46%
1857
Helio G88
1272
Image compression - 82.7 Mpixels/s
Face detection - 9.99 images/s
Speech recognition - 25.2 words/s
Machine learning - 19.5 images/s
Camera shooting - 9.38 images/s
HTML 5 - 1.41 Mnodes/s
SQLite - 415.2 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 98%
Graphics test 6 FPS 4 FPS
Score 1038 743

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 600 Bifrost 2
Частота GPU 825 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 486 Гфлопс 62 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 900 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4375 MT6769H
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Сайт MediaTek Helio G88

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