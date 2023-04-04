Snapdragon 685 против Snapdragon 4 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 379K vs 289K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|114577
|GPU
|-
|91664
|Memory
|-
|64821
|UX
|-
|106590
|Total score
|289234
|379496
GeekBench 5
Single-Core Score
377
Snapdragon 4 Gen 1 +66%
625
Multi-Core Score
1608
Snapdragon 4 Gen 1 +16%
1865
3DMark
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1039
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Snapdragon 4 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|96
|128
|FLOPS
|-
|468 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 900 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SM6225-AD
|SM4375
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 685
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
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