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Snapdragon 685 против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 685
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 685
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 379K vs 289K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 685
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 685
289234
Snapdragon 4 Gen 1 +31%
379496
CPU - 114577
GPU - 91664
Memory - 64821
UX - 106590
Total score 289234 379496
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test - 6 FPS
Score - 1039

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS - 468 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 900 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Октябрь 2022 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM6225-AD SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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Комментарии

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Danzan 04 апреля 2023 15:02
Выглядит противоречиво.
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