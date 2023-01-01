Snapdragon 685 против Snapdragon 4 Gen 2
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 4 Gen 2 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|92945
|-
|GPU
|41184
|-
|Memory
|64187
|-
|UX
|82704
|-
|Total score
|279316
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
372
Snapdragon 4 Gen 2 +139%
890
Multi-Core Score
1596
Snapdragon 4 Gen 2 +62%
2588
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|3 FPS
|-
|Score
|641
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Snapdragon 4 Gen 2
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Adreno
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|243 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|Snapdragon X61
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 900 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2023 года
|Июнь 2023 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM6225-AD
|SM4450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 685
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
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