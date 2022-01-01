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Snapdragon 695 против Helio G96

Snapdragon 695
VS
Helio G96
Snapdragon 695
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 405K vs 333K
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 695 +22%
405043
Helio G96
333007
CPU 124230 96288
GPU 102102 81608
Memory 69180 61602
UX 109747 93725
Total score 405043 333007
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 695 +24%
668
Helio G96
539
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 6 FPS
Score - 1084

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем - До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6375 MT6781
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 Сайт MediaTek Helio G96

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