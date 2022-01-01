Snapdragon 695 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
41
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 405K vs 333K
- На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|124230
|96288
|GPU
|102102
|81608
|Memory
|69180
|61602
|UX
|109747
|93725
|Total score
|405043
|333007
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 695 +24%
668
539
Multi-Core Score
1877
1877
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1084
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6375
|MT6781
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695
|Сайт MediaTek Helio G96
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