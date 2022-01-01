Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.