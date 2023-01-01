Snapdragon 695 против Snapdragon 685 VS Snapdragon 695 Snapdragon 685 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 685 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 695 Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 9 – 397K vs 287K Преимущества Qualcomm Snapdragon 685 Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже

Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 695 +38% 397203 Snapdragon 685 287964 CPU 123304 - GPU 99867 - Memory 62022 - UX 112392 - Total score 397203 287964 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 695 +85% 692 Snapdragon 685 374 Multi-Core Score Snapdragon 695 +25% 1997 Snapdragon 685 1600

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 695 1201 Snapdragon 685 н/д Stability 99% - Graphics test 7 FPS - Score 1201 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 66 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 24 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 67 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 57 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 19 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Snapdragon 685

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73

4x 1.9 ГГц – Cortex-A53 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2600 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Adreno 610 Архитектура Adreno 600 Adreno 600 Частота GPU 840 МГц - Вычислительных блоков - 2 Шейдерных блоков 128 96 FLOPS 536 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 686 Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X51 X11 Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 390 Мбит/с Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Март 2023 года Класс Средний класс Бюджетный Номер модели SM6375 SM6225-AD Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 Сайт Qualcomm Snapdragon 685