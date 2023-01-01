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Snapdragon 695 против Snapdragon 685

Snapdragon 695
VS
Snapdragon 685
Snapdragon 695
Snapdragon 685

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 685 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 9 – 397K vs 287K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
Snapdragon 685

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 695 +38%
397203
Snapdragon 685
287964
CPU 123304 -
GPU 99867 -
Memory 62022 -
UX 112392 -
Total score 397203 287964
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Score 1201 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 66 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 24 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 67 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 57 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 19 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Snapdragon 685

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 840 МГц -
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 536 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Март 2023 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6375 SM6225-AD
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 Сайт Qualcomm Snapdragon 685

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