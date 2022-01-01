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Exynos 1280 против Dimensity 900

Exynos 1280
VS
Dimensity 900
Exynos 1280
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 9 – 470K vs 406K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Dimensity 900

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280
406403
Dimensity 900 +16%
470931
CPU 116214 127949
GPU 116279 126930
Memory 75097 103473
UX 100757 114523
Total score 406403 470931
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1280
1876
Dimensity 900 +13%
2119
Image compression - 124.75 Mpixels/s
Face detection - 19.6 images/s
Speech recognition - 37.75 words/s
Machine learning - 33.35 images/s
Camera shooting - 19.25 images/s
HTML 5 - 2.28 Mnodes/s
SQLite - 650.5 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280 +6%
2287
Dimensity 900
2161
Stability 99% 98%
Graphics test 13 FPS 12 FPS
Score 2287 2161

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 48 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 18.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8825 MT6877
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 Сайт MediaTek Dimensity 900

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