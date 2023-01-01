Exynos 1380 против Google Tensor
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
52
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества Google Tensor
- Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 9 – 713K vs 516K
- На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|155921
|190622
|GPU
|148262
|281023
|Memory
|85150
|101339
|UX
|126072
|135229
|Total score
|516969
|713275
GeekBench 5
Single-Core Score
783
Google Tensor +35%
1054
Multi-Core Score
2613
Google Tensor +10%
2868
3DMark
|Stability
|98%
|56%
|Graphics test
|16 FPS
|37 FPS
|Score
|2820
|6242
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Google Tensor
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|TDP
|-
|5.6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Mali-G78 MP20
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|950 МГц
|848 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|20
|Шейдерных блоков
|-
|320
|FLOPS
|608 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Tensor Processing Unit
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Exynos 5300g
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3790 Мбит/с
|До 7350 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 3670 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8835
|S5E9845
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380
|Сайт Google Tensor
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