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Exynos 1380 против Google Tensor

Exynos 1380
VS
Google Tensor
Exynos 1380
Google Tensor

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества Google Tensor
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 9 – 713K vs 516K
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
Google Tensor

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380
516969
Google Tensor +38%
713275
CPU 155921 190622
GPU 148262 281023
Memory 85150 101339
UX 126072 135229
Total score 516969 713275
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1380
783
Google Tensor +35%
1054
Multi-Core Score
Exynos 1380
2613
Google Tensor +10%
2868

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1380
2820
Google Tensor +121%
6242
Stability 98% 56%
Graphics test 16 FPS 37 FPS
Score 2820 6242

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Google Tensor

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
TDP - 5.6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Mali-G78 MP20
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 950 МГц 848 МГц
Вычислительных блоков 5 20
Шейдерных блоков - 320
FLOPS 608 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Exynos 5300g
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3790 Мбит/с До 7350 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 3670 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8835 S5E9845
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт Google Tensor

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