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Exynos 9810 против A13 Bionic

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9810 (Mali-G72MP18) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 9% выше частота процессора (2900 против 2660 МГц
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 318K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810
691
A13 Bionic +95%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
A13 Bionic +77%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
A13 Bionic +50%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2900 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 18 4
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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