Exynos 9810 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9810 (Mali-G72MP18) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
93
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
58
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Имеет на 2 ядра больше
- На 9% выше частота процессора (2900 против 2660 МГц
Преимущества Apple A13 Bionic
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 318K
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
691
A13 Bionic +95%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
2022
A13 Bionic +77%
3571
AnTuTu Benchmark 8
318011
A13 Bionic +50%
477091
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2900 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|18
|4
|FLOPS
|658 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|-
Опрос
13 (44.8%)
16 (55.2%)
Всего проголосовало: 29
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