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Exynos 9820 против A13 Bionic

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9820 (Mali G76 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 394K
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820
843
A13 Bionic +60%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820
2327
A13 Bionic +53%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820
394150
A13 Bionic +21%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2700 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 192 КБ 48 КБ
Кэш L2 1 МБ 4 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 4
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 -

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Комментарии

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