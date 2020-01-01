Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9820 vs Exynos 9810 – что лучше?

Exynos 9820 против Exynos 9810

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Exynos 9810
Exynos 9810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 9810 (Mali-G72MP18). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает на 43% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 16% выше пропускная способность памяти (31.1 против 26.82 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 318K
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • На 7% выше частота процессора (2900 против 2700 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +22%
843
Exynos 9810
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +15%
2327
Exynos 9810
2022
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +24%
394150
Exynos 9810
318011

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Exynos 9810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G72MP18
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
Ядер 12 18
FLOPS 943 Гфлопс 658 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 26.82 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 360 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Январь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт Samsung Exynos 9810

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
21 (52.5%)
19 (47.5%)
Всего проголосовало: 40

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 9810 с Exynos 9820, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях