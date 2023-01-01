Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.