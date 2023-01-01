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Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Dimensity 1080

Snapdragon 8 Plus Gen 1
VS
Dimensity 1080
Snapdragon 8 Plus Gen 1
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1090K vs 530K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Plus Gen 1
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 245800 142334
GPU 471042 140609
Memory 182183 108237
UX 182969 139021
Total score 1090660 530434
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 212.4 Mpixels/s -
Face detection 31.3 images/s -
Speech recognition 83.5 words/s -
Machine learning 85 images/s -
Camera shooting 43 images/s -
HTML 5 4.58 Mnodes/s -
SQLite 1260 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 61% 99%
Graphics test 57 FPS 13 FPS
Score 9607 2287

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 89 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 47 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 114 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 120 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 56 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L3 6 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 700 Valhall 2
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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