Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1090K vs 530K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|245800
|142334
|GPU
|471042
|140609
|Memory
|182183
|108237
|UX
|182969
|139021
|Total score
|1090660
|530434
GeekBench 5
Single-Core Score
1322
823
Multi-Core Score
4188
2309
|Image compression
|212.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|31.3 images/s
|-
|Speech recognition
|83.5 words/s
|-
|Machine learning
|85 images/s
|-
|Camera shooting
|43 images/s
|-
|HTML 5
|4.58 Mnodes/s
|-
|SQLite
|1260 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|61%
|99%
|Graphics test
|57 FPS
|13 FPS
|Score
|9607
|2287
Игры
|PUBG Mobile
|89 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|47 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|114 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|120 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno 700
|Valhall 2
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 24 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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