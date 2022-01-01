Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.