Intel Core i5 1035G1 против Celeron N5095
Что лучше: Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или Celeron N5095 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 644 балла
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron N5095
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +76%
1075
612
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +92%
4193
2182
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +51%
2281
1509
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +90%
7633
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +71%
1094
641
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +51%
2892
1920
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|i5-1035G1
|N5095
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics G1
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|32
|16
|ROPs
|4
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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