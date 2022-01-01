Что лучше: Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или Celeron N5095 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.