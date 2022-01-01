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Intel Core i5 1035G1 против Celeron N5095

Intel Core i5 1035G1
VS
Intel Celeron N5095
Intel Core i5 1035G1
Intel Celeron N5095

Что лучше: Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или Celeron N5095 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and 1035G1
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 644 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +92%
4193
Celeron N5095
2182
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1 +51%
2281
Celeron N5095
1509
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1 +90%
7633
Celeron N5095
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +51%
2892
Celeron N5095
1920
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G1 и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Jasper Lake
Номер модели i5-1035G1 N5095
Сокет BGA-1526 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics G1 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 32 16
ROPs 4 8
Вычислительные блоки - 16
TGP 15 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 1035G1
н/д
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G1 Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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