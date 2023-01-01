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Intel Core i5 13400F против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 13400F
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i5 13400F
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 13400F
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1792 и 1493 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400F +16%
1732
Ryzen 5 5600G
1492
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400F +43%
15901
Ryzen 5 5600G
11107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400F +18%
3732
Ryzen 5 5600G
3157
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400F +29%
25509
Ryzen 5 5600G
19774
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13400F +19%
1782
Ryzen 5 5600G
1492
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13400F +60%
12072
Ryzen 5 5600G
7551
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400F и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-13400F -
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 39x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13400F
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400F Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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