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Intel Core i7 1165G7 против i3 1215U

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +11%
6092
Core i3 1215U
5479
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7
2885
Core i3 1215U +22%
3511
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7
10509
Core i3 1215U +9%
11445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Alder Lake-U
Номер модели i7-1165G7 i3-1215U
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 8
Частота 1.2-2.8 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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