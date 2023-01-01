Intel Core i7 11700K против Apple M2
Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 52.4 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1714 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1565
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +73%
14908
8593
Passmark CPU (одноядерный)
3410
Apple M2 +17%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +60%
24479
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
1704
Apple M2 +13%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +14%
10136
8923
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|16 марта 2021
|6 июня 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-11700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Apple M2 GPU
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1200
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|1024
|TMUs
|64
|64
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|32
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3