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Intel Core i7 11700K против i7 11700

Intel Core i7 11700K
Intel Core i7 11700K
VS
Intel Core i7 11700
Intel Core i7 11700

Что лучше: Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700 and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +8%
10673
Core i7 11700
9852

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и i7 11700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 1 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i7-11700K i7-11700
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Intel Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 25x
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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