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Intel Core i7 1185G7 против i3 1215U

Intel Core i7 1185G7
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Имеет на 2048 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1185G7
2817
Core i3 1215U +21%
3413
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7
10649
Core i3 1215U +7%
11366
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1185G7
5131
Core i3 1215U +16%
5976
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Alder Lake
Номер модели i7-1185G7 i3-1215U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 2
Потоков 8 4
Частота 1.2-3.0 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-30x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1185G7
1.69 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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