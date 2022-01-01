Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- На 26% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 125 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +3%
1928
1877
Cinebench R23 (многоядерный)
22848
Ryzen 9 7900X +18%
26969
Passmark CPU (одноядерный)
4018
Passmark CPU (многоядерный)
34179
Geekbench 5 (одноядерный)
2080
Geekbench 5 (многоядерный)
15526
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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