Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700H vs Core i7 11800H

Intel Core i7 13700H против i7 11800H

Intel Core i7 13700H
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 13700H
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1558 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +33%
16195
Core i7 11800H
12141
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +51%
13230
Core i7 11800H
8775
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i7-13700H i7-11800H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.4 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 19-23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 BGA-1787
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Core i7 11800H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Intel Core i7 13700H или Intel Core i7 13620H
2. Intel Core i7 13700H или Apple M2
3. Intel Core i7 13700H или AMD Ryzen 7 7735HS
4. Intel Core i7 13700H или AMD Ryzen 7 7840HS
5. Intel Core i7 13700H или AMD Ryzen 9 7940HS
6. Intel Core i7 13700H или Intel Core i9 13900H
7. Intel Core i7 11800H или AMD Ryzen 9 6900HX
8. Intel Core i7 11800H или Intel Core i5 12500H
9. Intel Core i7 11800H или Intel Core i5 12450H
10. Intel Core i7 11800H или Intel Core i7 1255U
Сравнить другие CPU (540+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11800H или i7 13700H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры