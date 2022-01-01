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Intel Core i9 13900K против Apple M1 Ultra

Intel Core i9 13900K
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i9 13900K
Apple M1 Ultra

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 69% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1772 балла
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 710.4 ГБ/c (793%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 52% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +28%
1924
M1 Ultra
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +49%
35490
M1 Ultra
23747
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K
н/д
M1 Ultra
41258
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +20%
2131
M1 Ultra
1771
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K
23602
M1 Ultra
23646
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 8 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake-S -
Номер модели i9-13900K APL1106/APL1W06
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 24 20
Количество потоков 32 20
Частота 3.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 48МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 8192
TMUs 16 512
ROPs 8 256
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 120 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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