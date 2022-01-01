Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.