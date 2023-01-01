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Dimensity 700 против Dimensity 1080

Dimensity 700
VS
Dimensity 1080
Dimensity 700
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 9 – 525K vs 337K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700
337457
Dimensity 1080 +56%
525002
CPU 97246 142334
GPU 82206 140609
Memory 70281 108237
UX 88538 139021
Total score 337457 525002
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 700
1718
Dimensity 1080 +33%
2278
Image compression 102.6 Mpixels/s -
Face detection 15 images/s -
Speech recognition 30.8 words/s -
Machine learning 27.1 images/s -
Camera shooting 14.4 images/s -
HTML 5 2.1 Mnodes/s -
SQLite 543.4 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 700
1102
Dimensity 1080 +108%
2287
Stability 98% 99%
Graphics test 6 FPS 13 FPS
Score 1102 2287

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 37 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 25 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 59 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 243 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6833V/ZA MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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