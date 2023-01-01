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Snapdragon 7 Plus Gen 2 против Dimensity 1080

Snapdragon 7 Plus Gen 2
VS
Dimensity 1080
Snapdragon 7 Plus Gen 2
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1084K vs 525K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2910 против 2600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Plus Gen 2
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 255246 142334
GPU 360306 140609
Memory 212180 108237
UX 181395 139021
Total score 1084749 525002
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2910 МГц 2600 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 725 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 700 Valhall 2
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
Версия Vulcan 1.2 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7475-AB MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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