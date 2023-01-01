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Exynos 1380 против Exynos 1330

Exynos 1380
VS
Exynos 1330
Exynos 1380
Exynos 1330

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Exynos 1330 (Mali G68 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 9 – 530K vs 417K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
Exynos 1330

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380 +27%
530055
Exynos 1330
417439
CPU - 135870
GPU - 84351
Memory - 79123
UX - 116666
Total score 530055 417439
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1380 +4%
780
Exynos 1330
747
Multi-Core Score
Exynos 1380 +4%
2623
Exynos 1330
2511

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Exynos 1330

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Mali G68 MP2
Архитектура Valhall 2 Valhal 2
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 5 2
FLOPS 608 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3790 Мбит/с До 2550 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Февраль 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8835 S5E8535
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт Samsung Exynos 1330

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