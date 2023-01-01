Exynos 1380 против Exynos 1330
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Exynos 1330 (Mali G68 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
56
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
58
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 9 – 530K vs 417K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|135870
|GPU
|-
|84351
|Memory
|-
|79123
|UX
|-
|116666
|Total score
|530055
|417439
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 1380 +4%
780
747
Multi-Core Score
Exynos 1380 +4%
2623
2511
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Exynos 1330
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Mali G68 MP2
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhal 2
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|2
|FLOPS
|608 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3790 Мбит/с
|До 2550 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8835
|S5E8535
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380
|Сайт Samsung Exynos 1330
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