Exynos 2100 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2100 (Mali-G78 MP22) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
85
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
94
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
89
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Имеет на 2 ядра больше
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1110
A14 Bionic +45%
1608
Geekbench 5 (многоядерный)
3783
A14 Bionic +3%
3880
AnTuTu Benchmark 8
н/д
607816
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2900 МГц
|2990 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Apple GPU
|Архитектура
|Vallhall 2
|-
|Вычислительных блоков
|22
|4
|Шейдерных блоков
|352
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2732 x 2048
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W01
Опрос
16 (64%)
9 (36%)
Всего проголосовало: 25