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Exynos 2100 против A14 Bionic

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2100 (Mali-G78 MP22) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100
1110
A14 Bionic +45%
1608
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100
3783
A14 Bionic +3%
3880
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100
н/д
A14 Bionic
607816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2900 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple GPU
Архитектура Vallhall 2 -
Вычислительных блоков 22 4
Шейдерных блоков 352 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем - До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2732 x 2048
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W01

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Комментарии

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