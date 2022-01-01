Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Dimensity 8100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 9 – 1031K vs 804K
- На 12% выше частота процессора (3200 против 2850 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|254517
|206994
|GPU
|453122
|309418
|Memory
|151409
|128811
|UX
|173588
|160225
|Total score
|1031943
|804029
GeekBench 5
Single-Core Score
1303
970
Multi-Core Score
4168
3996
3DMark
|Stability
|61%
|98%
|Graphics test
|57 FPS
|34 FPS
|Score
|9580
|5780
Игры
|PUBG Mobile
|89 FPS
[Ultra]
|77 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|47 FPS
[Ultra]
|26 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|114 FPS
[Ultra]
|74 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|120 FPS
[Ultra]
|98 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|56 FPS
[Ultra]
|57 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|58 FPS
[Ultra]
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
1080 x 2400
|OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Dimensity 8100
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3200 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|6 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Adreno 700
|Valhall 3
|Частота GPU
|900 МГц
|912 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|6
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Март 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6895Z/TCZA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
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