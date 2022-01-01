Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 8 Plus Gen 1 vs Dimensity 8100 – что лучше?

Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Dimensity 8100

Snapdragon 8 Plus Gen 1
VS
Dimensity 8100
Snapdragon 8 Plus Gen 1
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 9 – 1031K vs 804K
  • На 12% выше частота процессора (3200 против 2850 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Plus Gen 1
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 254517 206994
GPU 453122 309418
Memory 151409 128811
UX 173588 160225
Total score 1031943 804029
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 61% 98%
Graphics test 57 FPS 34 FPS
Score 9580 5780

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 89 FPS
[Ultra]		 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Fortnite 47 FPS
[Ultra]		 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends 114 FPS
[Ultra]		 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 120 FPS
[Ultra]		 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 56 FPS
[Ultra]		 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS
[Ultra]		 59 FPS
[Ultra]
Смартфон ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
1080 x 2400		 OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Mali-G610 MC6
Архитектура Adreno 700 Valhall 3
Частота GPU 900 МГц 912 МГц
Вычислительных блоков - 6
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Март 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MT6895Z/TCZA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 8100

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
92 (66.7%)
46 (33.3%)
Всего проголосовало: 138

Сравнения с конкурентами

1. Apple A15 Bionic и Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
2. MediaTek Dimensity 9000 Plus и Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
3. Qualcomm Snapdragon 870 и MediaTek Dimensity 8100
4. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 8100
5. MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 8100
6. MediaTek Dimensity 1300 и Dimensity 8100
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 8100 с Snapdragon 8 Plus Gen 1, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры