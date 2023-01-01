Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 5 7520U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1263 и 1063 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +18%
1319
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
3138
Ryzen 5 7520U +45%
4548
Passmark CPU (одноядерный)
2654
Passmark CPU (многоядерный)
6147
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +20%
1262
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
2526
Ryzen 5 7520U +57%
3974
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|22 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 2 (Mendocino)
|Номер модели
|i3-1115G4
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17-30x
|28x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|FT6
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Radeon 610M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|128
|TMUs
|24
|8
|ROPs
|12
|4
|Вычислительные блоки
|48
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|LPDDR5-5500
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт AMD Ryzen 5 7520U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|4
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