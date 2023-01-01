Dimensity 1080 против A13 Bionic VS Dimensity 1080 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1080 Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже

Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров) Преимущества Apple A13 Bionic Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 9 – 633K vs 499K

Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 9 – 633K vs 499K Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1080 499756 A13 Bionic +27% 633489 CPU 131733 160289 GPU 133728 262006 Memory 95852 88528 UX 135208 117824 Total score 499756 633489 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 1080 821 A13 Bionic +63% 1337 Multi-Core Score Dimensity 1080 2306 A13 Bionic +52% 3515 Image compression - 155.7 Mpixels/s Face detection - 30.2 images/s Speech recognition - 89.8 words/s Machine learning - 73.1 images/s Camera shooting - 33.8 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 899.2 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 1080 2304 A13 Bionic +227% 7544 Stability 99% 72% Graphics test 13 FPS 45 FPS Score 2304 7544

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1080 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.65 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2600 МГц 2650 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 128 КБ Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G68 MC4 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Valhall 2 - Частота GPU 800 МГц - Вычислительных блоков 4 4 Шейдерных блоков 64 - FLOPS 486 Гфлопс 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Neural Engine Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 350 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6877V/TTZA - Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1080 -