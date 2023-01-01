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Dimensity 1080 против A13 Bionic

Dimensity 1080
VS
A13 Bionic
Dimensity 1080
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 9 – 633K vs 499K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1080
vs
A13 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1080
499756
A13 Bionic +27%
633489
CPU 131733 160289
GPU 133728 262006
Memory 95852 88528
UX 135208 117824
Total score 499756 633489
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1080
821
A13 Bionic +63%
1337
Multi-Core Score
Dimensity 1080
2306
A13 Bionic +52%
3515
Image compression - 155.7 Mpixels/s
Face detection - 30.2 images/s
Speech recognition - 89.8 words/s
Machine learning - 73.1 images/s
Camera shooting - 33.8 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 899.2 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1080
2304
A13 Bionic +227%
7544
Stability 99% 72%
Graphics test 13 FPS 45 FPS
Score 2304 7544

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1080 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.65 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 2650 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 486 Гфлопс 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877V/TTZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1080 -

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